Новые отставки в Словакии из-за закупки «Спутника V»

В Словакии продолжается правительственный кризис, вызванный решением премьер-министра Игоря Матовича приобрести для страны вакцину «Спутник V». Накануне в отставку подал вице-премьер Рихард Сулик, лидер либеральной партии «Свобода и солидарность» — младшего партнера партии «Обычных людей и независимых личностей» Игоря Матовича. Партии-партнёры обвиняют премьера в том, что он закупил российскую вакцину без их согласия и опасаются недовольства Брюсселя.

«Сейчас мне кажется, что он приобрёл вакцину «Спутник V» просто, чтобы укрепить свою популярность и вес по сравнению с партнёрами по коалиции, — считает немецкий политолог из Ганноверского университета им. Лейбница Филипп Кёкер, — представить себя спасителем страны, в которой чрезвычайно высокая смертность от ковида. А призыв к отставке критиков говорит о том, что он воспринимает это очень лично».

Во вторник в отставку подала также министр юстиции Мария Коликова из небольшой либеральной партии «За людей». Ранее из-за вакцинного скандала в отставку ушли министр здравоохранения и министр труда. О готовности подать в отставку заявляет и сам Игорь Матович, при условии, что он вернется в новый состав кабинета на другую должность.

Вакцина «Спутник V» была доставлена в Словакию в начале февраля на фоне задержек в распределении других доступных в Европе вакцин.