Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. В Кремле не стали уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя хорошо и в среду у него будет полноценный рабочий день. Ранее Песков пояснял, что Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной привьется президент, так как все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны. В России зарегистрированы три отечественные вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием и Кремль не будет распространять фото и видео этой процедуры. Представитель администрации объяснил журналистам: "Что касается вакцинации под камеры, то Путину это не нравится". А по словам Пескова, глава государства и так многое делает для продвижения российских вакцин.

17 декабря прошлого года на большой пресс-конференции президент России заявил, что обязательно сделает прививку от ковида, как только это станет возможным.

Первым зарубежным лидером, привившимся от коронавируса, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (71 год). Он прошел вакцинацию препаратом американской компании Pfizer в прямом эфире, отметив, что решил личным примером побудить израильтян прививаться.

На данный момент по всей России работают уже около 4500 стационарных прививочных пунктов и более тысячи — мобильных. Полный курс вакцинации получили 4,3 миллиона россиян. На этом фоне социологи отмечают, что россияне все еще с недоверием относятся к прививкам от коронавируса. По данным опроса, проведенного "Левада-центром", в начале марта 62% респондентов заявили, что не готовы привиться. Ситуацию усугубляет тот факт, что соцсетях распространяются недостоверная информация и фейки о вакцинах и пандемии коронавируса.