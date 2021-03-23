На юге Индии десятки человек пострадали на стадионе

На юге Индии более 100 человек получили ранения в результате обрушения деревянной трибуны на стадионе. Не менее 20 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время открытия 47-го национального чемпионата по кабадди среди юниоров в городе Сурьяпет в штате Телингана. На соревнования прибыли команды со всей страны. Кабадди — командная игра, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек — появилась еще в древней Индии, но обрела популярность в середине прошлого века.