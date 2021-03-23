В НАТО принимают гостей

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще до начала своего визита в штаб-квартиру НАТО заявил, что намерен восстановить связи между Вашингтоном и Северо-атлантическим альянсом.

Он также подчеркнул, что планирует обсудить с союзниками по военному блоку вывод из Афганистана американского армейского контингента, который, предположительно, должен начаться 1-го мая.

Еще одна тема для дискуссий - климатические изменения и связанный с ними круг проблем.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США: "Мы хотим возродить дух сотрудничества и партнерства. Мы хотим, чтобы альянс был способен к изменениям и трансформации, соответствовал бы духу времени, его угрозам, его вызовам, как это было в прошлом".

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Мы доброжелательно и со вниманием встретили заявление администрации Байдена о том, что предстоит совместная работа над перестройкой альянса, как и над укреплением наших связей. Это очень соответствует духу концепции "НАТО-2030", поскольку мы сегодня говорим о новых вызовах для глобальной безопасности: это дестабилизирующее поведение России, это угроза терроризма, это распространение ядерных технологий, это рост влияния Китая и это все, что касается киберпреступности".

Обмен мнениями о региональных военных конфликтах - одна из тем в повестке сегодняшнего дня.

Завтра, когда к участникам присоединятся руководители МИД Финляндии и Швеции, а также верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, будут обсуждать Россию.