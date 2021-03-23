"Все уехали в Германию"

Деревня Мокрино в Северной Македонии. Слободанка Мичева ведёт в школу своего восьмилетнего сына Георгия. В школе есть ещё только один ученик, одноклассник Георгия Ангел Йовев. Мальчики дружат и часто играют вместе, но не скрывают, что было бы гораздо веселее, если бы в школе были и другие ученики.

Ангел Йовев, 7 лет: "Я бы хотел, чтобы здесь было больше детей, мы бы вместе занимались спортом, учились бы вместе, играли бы все вместе".

Георгий мичев, 8 лет: "Тут всё так красиво, всё хорошо. Но у нас нет других друзей".

Учительница Душанка Васильева работает в этой школе давно. Она ещё помнит те времена, когда на школьном дворе было шумно и многолюдно. Несмотря на то, что ей уже пора на пенсию, учительница продолжает давать уроки, чтобы школа жила. Она надеется, что люди ещё вернутся в деревню.

А пока недостаток друзей пытаются как-то возместить родители: Слободанка Мичева делает с Герогием уроки, играет с ним, чтобы он не очень скучал.

"Раньше в одном классе нашей школы было около 35 учеников. Столько же учеников было и во всех других классах, их было несколько. Этого вы сейчас тут не увидите: все они уехали в Германию или Швейцарию", - говорит местный житель Ачи Кочев.

В списках для голосования в Мокрино зарегистрированы около 700 избирателей. Но жители говорят, что их осталось здесь 150 - 200 человек, не больше, остальные уехали в поисках работы и лучшей жизни. По последним данным, после распада Югославии эмигрировало около четверти населения Северной Македонии.