Парламент Косова утвердил новое правительство

Парламент частично признанной Республики Косово проголосовал за новое правительство во главе с Альбином Курти, лидером партии албанских левых националистов «Самоопределение». Эта партия одержала победу на досрочных парламентских выборах 14 февраля. в поддержку кабинета Курти проголосовали 67 из 120 депутатов парламента.

Курти назвал пандемию коронавируса главной проблемой, которую он будет решать. Прививочная кампания в Косове пока еще не началась. Курти обещает получит вакцину в количествах, достаточных для вакцинации 60% населения:

«Мой приоритет — это нормализация Косова, его развитие и демократизация, справедливость здесь и там. Пусть Сербия тоже нормализуется, разбираясь со своим прошлым и демократизуясь».

Отношения Косова с Сербией остаются напряженными. Предыдущий премьер-минстр Абдулла Хоти заключил компромиссное соглашение с президентом Александ Вучичем при посредничестве Дональда Трампа. Но правительство Курти пока не настроено на продолжение переговоров.

В марте Сербию посетил спецпредставитель Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.