Партия "Ликуд" побеждает на выборах в Израиле и получит 31 из 120 мест в парламенте

По данным первых экзитполов, на досрочных парламентских выборах побеждает партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, она получает 31 из 120 мест. Впрочем, это еще не означает, что действующий глава правительства получит мандат на формирование нового кабинета.

Второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.

Явка на досрочных выборах в Кнессет 24-го созыва составила 60,9%, что почти на 5% ниже аналогичного показателя предыдущих выборов, состоявшихся 2 марта 2020 года. Это самый низкий показатель явки с 2009 года.

Это уже четвертые парламентские выборы за последние два года в Израиле. Кнессет 23-го созыва был автоматически распущен 23 декабря прошлого года из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны.

Наблюдатели подсчитали, что поддержка блока правых партий "Ямина" Нафтали Беннета может принести коалиции премьера 61 мандат. Оппоненты Нетаньяху набирают 59 — этого мало для формирования кабинета министров.

Аналитики уверены, что Израиль после подведения итогов голосования ждут долгие коалиционные переговоры, а возможно и беспрецедентные пятые выборы за столь короткий период времени.