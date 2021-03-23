Бум разводов в Китае

Дела Чжу Шенюна идут в гору — живущий в Шанхае консультант по вопросам брака и семьи недавно прославился на всю страну, заявив, что в год зарабатывает миллион юаней, или около 150 тысяч евро. Последнее десятилетие число разводов в Китае неуклонно растет, во время пандемии эта тенденция значительно ускорилась — в прошлом году распалось 8,6 млн браков, это почти в два раза больше, чем в 2019.

"Консультирование по вопросам брака и семьи в Китае — это как лечение рака, пары к нам обращаются только когда появляются серьезные проблемы, если кто-то хочет развестись, муж изменяет жене, есть внебрачный ребенок. Из-за обычных разногласий они к нам не приходят".

Государственная политика "одна семья - один ребенок" привела к гендерному дисбалансу. Сегодня в Китае мужчин на 30 миллионов больше чем женщин. Чжу Шенюн говорит, что его задача — помочь согражданам избежать ненужных разводов. "Во многих случаях китайские мужчины обвиняют в семейном кризисе своих жен, которые, в свою очередь верят таким глупостям и соглашаются, говорят, это моя вина, я недостаточно мягкая, я не слушалась родителей мужа. Тогда как для жителей западных стран брак — это союз двух людей, в котором каждый несет ответственность за проблемы и поэтому на консультации ходят вместе", — отмечает консультант.

Власти Китая пытаются исправить ситуацию — в частности, был принят закон, обязывающий супругов ждать 30 дней после подачи документов на развод. Между тем по оценкам экспертов, из-за снижения рождаемости численность населения Китая к концу века может сократиться вдвое.