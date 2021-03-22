Война в Йемене: саудовцы предложили план

Шиитские повстанцы-хуситы в Йемене отвергли план Саудовский Аравии по прекращению огня в многолетней войны в стране и открытию аэропорта в столице Сане. Представляя попытку остановить боевые действия, вызвавшие самый серьёзный гуманитарный кризис в арабском мире, глава саудовского МИД-а принц Фейсал Бен Фархан Аль-Сауд заявил, что этот план даёт шанс хуситам "прекратить страдания мирных йеменцев":

"Саудовская Аравия выступает с инициативой положить конец йеменскому кризису и достичь всеобъемлющего политического решения, которое включает в себя прекращение огня по всей стране под наблюдением Организации Объединенных Наций".

Это предложение прозвучало после того, как йеменские повстанцы активизировали атаки - как ракетные, так и при помощи беспилотников - нацеленные на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что временно пошатнуло мировые цены на энергоносители на фоне пандемии коронавируса. Аналитики полагают, что Эр-Рияд также пытается восстановить свой имидж в США при президенте Джо Байдене.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. Правительственная армия президента Абд Раббу Мансура Хади противостоит мятежникам-хуситам, контролирующим север страны. С весны 2015 года на стороне Хади воюет коалиция во главе с Саудовской Аравией. Она подвергается критике со стороны международного сообщества за авиаудары, от которых гибнут и мирные жители, и также эмбарго. усугубляющее голод в стране.

Всё это время ООН пыталась посадить стороны конфликта за стол переговоров, но эти попытки так и не увенчались успехом.