"Дорожим водой": Всемирный день воды-2021

2,25 млрд людей во всём мире живут без постоянного доступа к чистой воде - это каждый третий житель нашей планеты. Такова суровая реальность, сложившаяся к нынешнему 22 марта, Всемирному дню водных ресурсов, учреждённому ООН в 1993 году. В этот день страны мира призваны проводить мероприятия по сохранению и освоению водных ресурсов. Каждый год они посвящены одной конкретной теме.

Макс Вейс, Disclosure Insight Action (CDP):

"Водная безопасность - одна из самых больших глобальных проблем нашего времени. Это проблема человека, окружающей среды, а также экономики. От нехватки воды сегодня страдает более 2 млрд человек, и количество пресной воды на человека фактически уменьшилось за два десятилетия на 20%".

Предполагается, что спрос на воду вырастет к 2040 году более, чем на 50%. ООН ставит амбициозную задачу: к концу десятилетия обеспечить всем безопасный доступ к запасам чистой воды. Всемирный день водных ресурсов отметили и в Ватикане.

"Для нас, верующих, вода - это не какой-то товар; это универсальный символ, источник жизни и здоровья. Слишком много наших братьев и сестер имеют доступ лишь к небольшому количеству воды, да и то не всегда чистой", - сказал папа римский Франциск, подчеркнув чрезвычайную важность водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

В этом году тема Всемирный день водных ресурсов отмечается на международном онлайн-мероприятии высокого уровня. Его тема - "Дорожим водой". Ценность воды намного больше, чем ее цена, ведь без неё не будет жизни на планете.

Водой покрыты 70% поверхности Земли, но почти вся она – солёная. Лишь 2,5% приходится на долю пресных водоемов. Но и большая часть её заперта в ледниках, льдах и вечной мерзлоте.