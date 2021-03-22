Разрушительное наводнение в Новом Южном Уэльсе

Около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори, где за последние шесть дней выпало почти 900 мм осадков. Более 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено.

Дэвид Литлрауд, министр сельского хозяйства Австралии: «Чтобы понять серьезность положения, нужно напомнить, что на подверженных наводнению берегах рек Хоксбери и Непин проживают 54 тысячи человек. Поэтому это очень масштабное происшествие».

На северном и центральном побережье штата, а также в ряде пригородов Сиднея ожидаются отключения воды, электричества, газа и связи.

«Там поваленные деревья, поврежденные дома, выведенные из строя автомобили, — рассказывает свидетельница. — Я сама видела на дорогах сломанные машины и поваленные деревья. Так что, да, у всех там большие неприятности, по моему».

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, что неблагоприятные погодные условия — сильные дожди и штормовой ветер, — по прогнозам метеорологов, продлятся до среды или четверга и власти штата «серьезно обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в густонаселенном регионе Иллаварра и на южном побережье».