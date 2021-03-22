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Россия

"Мы никому ничего не навязываем": Путин ответил еврокомиссару о необходимости "Спутника V"

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 Ирина Александрова
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"Мы никому ничего не навязываем": Путин ответил еврокомиссару о необходимости "Спутника V"
Авторское право  Alexei Druzhinin/Russian Foreign Ministry Press Service
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"Мы никому ничего не навязываем". По сути этой одной фразой президент России Владимир Путин ответил на заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о необходимости российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для Евросоюза. "Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", - сказал Путин.

Владимир Путин, президент России: "Мы никому ничего не навязываем. Но, когда такие заявления мы слышим от официальных лиц, возникает вопрос, чьи интересы защищают и представляют такие люди: интересы каких-то фармацевтических компаний, или интересы граждан европейских стран".

Ранее в интервью французским СМИ Тьерри Бретон, отвечающий за программу вакцинации в ЕС, сказал, что странам сообщества абсолютно не нужен "Спутник V". Он также повторил уже ранее высказывавшееся им утверждение, что Россия якобы испытывает "ужасные трудности" с производством вакцины и поэтому ей могут понадобиться произведственные мощности Евросоюза.

Между тем в Кремле отмечают, что отечественные производители смогли в кратчайшие сроки решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин от коронавируса; разрешение на применение "Спутника" на своей территории уже выдали 55 стран, где проживают в общей сложности миллиард четыре миллиона человек. На совещании по вопросам вакцинации Путин сообщил, что во вторник намерен сделать прививку от коронавируса одной из российских вакцин.

Видеомонтаж • Алексей Доваль