Никарагуа: хозяева молятся о здоровье своих питомцев

В городе Масая (Никарагуа) сотни владельцев собак молятся о здоровье своих питомцев у статуи святого Лазаря. Он считается покровителем и защитником животных. Католики пришли в храм с собаками, одетыми в красочные костюмы, с лентами, повязанными вокруг головы или шеи. Местные жители верят в целебные силы святого Лазаря с 19 века, когда в Никарагуа обрушилась смертельная эпидемия холеры.
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