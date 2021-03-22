Венесуэльская полиция воспитывает нарушителей санитарного режима

Венесуэльские полицейские проводят рейды в пригородах Каракаса, заставляя непослушных сограждан носить медицинскую маску. В штате Миранда, ходящем в столичный регион, действует комендантский час с 18:00 часов, магазины должны закрываться в 16:00 ч., а все выходящие на улицу должны носить маски и избегать скопления более пяти человек.

Отряд полицейских, проводящих рейды, насчитывает 50 человек. Все они передвигаются на мотоциклах и вооружены боевым оружием, в том числе длинноствольным. Часто полицейские не ограничиваются властными распоряжениями, а проводят разъяснительную работу. Встретив уже после наступления комендантского часа на улице беспризорных детей они сопровождают их до дома.