Суд признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Навального

235-й гарнизонный военный суд признал законным отказ Следственного комитета расследовать отравление Алексея Навального. С жалобой на действие Главного военного следственного управления выступил Фонд борьбы с коррупцией. Его представители настаивают на том, что было совершено покушение на жизнь политика.

Алексей Навальный был госпитализирован в состоянии комы в токсикореанимацию Омской больницы скорой помощи в августе: ему стало плохо во время рейса их Томска в Москву. Впоследствии семья добилась перевода основателя ФБК в берлинскую клинику Charité, где Навальный впоследствии проходил лечение реабилитацию.

Европейские лаборатории, а впоследствии и эксперты Организации по запрещению химического оружия, установили, что Навальный пострадал от действия боевого вещества класса «Новичок». ЕС, Великобритания и США ввели против России санкции «за применение химического оружия».

ФБК требовал возбудить уголовное дело о покушении на жизнь Навального, ссылаясь, в частности, на данные ОЗХО. Сам политик обвиняет президента Владимира Путина в попытке убийства.

Поиск исполнителей

В декабре было опубликовано совместное расследование обстоятельств отравления The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. По данным журналистов, Навального сопровождала в поездках по стране группа оперативников ФСБ, в числе которых были специалисты по химоружию. Авторы расследования ссылаются, среди прочего, на биллинги сотовых телефонов и информацию о покупке авиабилетов. Впоследствии Навальный опубликовал запись телефонного разговора с предполагаемым соучастником отравления, которого представляют как военного химика Константина Кудрявцева. Политик представился помощником секретаря Совета безопасности России, его собеседник в ходе общения рассказал новые подробности об отравлении.

Российские власти категорически отрицают причастность государственных структур к покушению на Навального и ставят под сомнение сам факт отравления. Телефонный разговор с предполагаемым участником операции ФСБ назвало подделкой. Президент Владимир Путин заявил, что совместное журналистское расследование было «легализацией материалов американских спецслужб». По словам главы государства, если бы силовики хотели бы убить Навального, то сделали бы это.

Отказ от официального расследования произошедшего с основателем ФБК российские власти объясняют отсутствием объективных данных об отравлении и отказом западных партнёров раскрыть материалы лабораторных анализов, которые могли бы подтвердить применение «Новичка».

Заключение после комы

Сам Алексей Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области. Он был задержан на паспортном контроле 17 января при попытке вернуться в Россию из Германии. Политика обвинили в нарушении требований условного наказания по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше», в частности, в неявке для учётся в инспекцию — как до отравления, так и во время пребывания в Германии.

Навальный настаивает, что соблюдал все требования закона и условия приговора. Он напоминал в ходе судебных слушаний, что находился в коме, а затем лечился и проходил реабилитацию в Германии. По словам политика, он отправился в Москву сразу же после окончательной выписки.

Симоновский суд Москвы в итоге удовлетворил просьбу Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного осуждения Навального. В соответствии с новым решением, политику назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.