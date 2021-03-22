"Если разрешить эту символику, то вся Беларусь станет бело-красно-белой"

Во время мемориальной церемонии в память о хатынской трагедии белорусский президент Александр Лукашенко обвинил участников протестов в "сознательной попытке возродить символы нацизма".

"Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам [флаги белорусской оппозиции]‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа", - сказал Лукашенко во время памятного митинга, на который он пришел с сыновьями.

"Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права", - добавил он.

Беларусь сильно пострадала во время Второй мировой войны. Фашистские войска и их пособники уничтожили 9 200 белорусских деревень, из них более 5 тысяч - вместе с жителями. 22 марта 1943 года каратели пришли в Хатынь - деревню в 40 км от Минска. Фашисты сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей.

Политолог Александр Класковский объясняет, действительно ли участники уличных протестов - поборники нацизма и почему Александр Лукашенко использует военную риторику в своих выступлениях.

О чем были вчерашние заявления Лукашенко? Можно ли сказать, что Хатынь сейчас используется в политических целях?

Конечно, это скорбная дата, но дата не круглая, и в прежние годы таких митингов с участием первого лица страны не было. И сама риторика Лукашенко показывает, что власти сейчас полезли в историю именно для того, чтобы иметь какие-то козыри, аргументы в политической борьбе против своих оппонентов.

Белорусский режим пытается поставить на одну доску своих противников и нацистов. Проводится параллель между теми, кто выступает против Лукашенко, против режима и фашистами и их пособниками во времена Второй мировой войны. На первый взгляд, какая связь между идеей свободных выборов, идеей демократизации и идеями Гитлера? Но власти бьют по тому обстоятельству, что символом прошлогодних протестов стал бело-красно-белый флаг. Это исторический белорусский флаг. В частности, он был флагом Белорусской Народной Республики, учрежденной в 1918 году.

Власти уцепились за то, что во время Второй мировой войны эту символику использовали белорусские коллаборационисты.

Это слабоватый аргумент, потому что, скажем, и российский триколор, и флаги ряда других европейских государств, той же Франции, тоже использовали коллаборационисты. Нельзя сводить историю символа только к каким-то отдельным страницам.

Однако, поскольку у белорусских властей нет других аргументов, они бьют именно на это. В своем выступлении в Хатыни 21 марта Лукашенко в одной фразе перечислял и тех, кто "героизирует убийц", как он сказал, кто "убежден, что фашизм внес на нашу землю цивилизацию" и тех, кто "поклоняется БЧБ-флагу". БЧБ - это белорусская аббревиатура "бел-червоно-белый" (бело-красно-белый). Власти такую презрительную кличку дают своим противникам "БЧБ-шники". Это уже вошло в их лексикон.

К слову, сам Лукашенко принимал первую президентскую присягу в 1994 году именно под этим БЧБ-флагом. Он потом поменял на референдуме эту символику, по сути, вернул советскую, но даже в 2018 м году по случаю столетия Белорусской Народной Республики власти официально разрешили оппозиции провести свой праздник в центре города возле оперного театра под бело-красно-белой символикой. Тогда это их не волновало и никаких ассоциаций с периодом нацистской оккупации не возникало.

Сейчас власти чисто конъюнктурно, спекулятивно пытаются использовать какие-то исторические факты для пропагандистской борьбы, для очернения, для дискредитации своих политических противников. То есть пытаются вбить такую мысль: "Те, кто против режима, те фашисты".

Это, очевидно, используется матрица российской пропаганды, которая точно так же после аннексии Крыма, после того, как развернулись эти драматические события на Донбассе, рисовала украинцев, которые прогнали Януковича, нацистами, фашистами и так далее.

Эта стратегия Лукашенко работает?

Независимая социология практически уничтожена в стране, но какие-то исследования проводятся. Они показывают, что бело-красно-белый флаг стал достаточно популярным. Конечно, эта пропаганда, наверное, работает на часть публики. Власти пытаются играть на исторической памяти белорусского народа, который действительно сильно пострадал во время Второй мировой войны.

Молодое поколение, тех, кто выходил протестовать против Лукашенко, их не переубедить. Для них этот флаг - это символика, которая позиционирует их, как борцов за перемены. Это символика, которая противопоставлена официальному красно зеленому флагу.

Власть этот флаг окончательно дискредитировала, когда стала вешать его на автозаки. Бело-красно-белый флаг сегодня - это никакая не реабилитация нацизма. Это символ борьбы против диктатуры Лукашенко. Поскольку власти понимают силу символики, они развернули по всем фронтам борьбу против нее.

Доходит до анекдотов. За вывешивание на лоджии белья в бело-красно-белой гамме штрафуют людей и наказывают административными арестами. За спортивные брюки белые с красной полосой уже тоже был случай, когда привлекали к административной ответственности. Власти стараются таким образом дискредитировать символы протеста, потому что другой аргументации у них нет. Они понимают, что если позволить использовать эту символику, то весь Минск и вся Беларусь будут бело-красно-белыми.

Почему Лукашенко использует российскую стратегию пропаганды?

Это родственные режимы. В августе прошлого года Лукашенко сам признался, что просил именно о такой пропагандистской помощи, когда на белорусском телевидении высадился десант российских пропагандистов. Они тут помогали местным организовать более жесткую пропаганду, когда часть работников "Белтелерадиокомпании" перешла на сторону народа, скажем так.

Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду. Во время конфликта с Украиной российская пропаганда показала свою действенность. Не сколько на украинцев, конечно. Украинцев она, наоборот, сплотила. Но на часть российской публики (она подействовала). Мы же помним "Крым наш", как подскочил тогда рейтинг Путина.

Лукашенко тщетно пытается повторить этот успех, потому что в Беларуси совершенно иная ситуация, иной расклад взглядов в обществе. Мы видим, что сторонников перемен много, что это никакие не нацисты, естественно, а люди, которые хотят жить в свободной демократической Беларуси. Этот уход в историю - это такая жалкая попытка, потому что у режима нет убедительных ответов на вопросы, которые ставит перед ним общество.

Лукашенко не знает как развивать экономику, она в стагнации. Он боится рыночных реформ. Лукашенко поссорился со всем миром, говорит, что у нас нет друзей. Лукашенко пообещал какие-то изменения конституции, но уже видно, что они будут декоративными, что систему он менять не хочет.

Я думаю, что попытка спекулировать на истории тоже обречена на провал.