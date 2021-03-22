Израиль: битва за Кнессет

В Израиле сегодня пройдут досрочные парламентские выборы, четвертые за последние два года. Главная интрига избирательной кампании - сможет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху , которому были предъявлены обвинения в коррупции, удержаться у власти. Последние опросы перед выборами предсказывают напряженную гонку между двумя основными блоками: один поддерживает Нетаньяху, другой, во главе с центристом Яиром Лапидом, выступает против него.

Если партия "Ликуд" Нетаньяху выиграет выборы, ему понадобятся союзники, чтобы получить в Кнессете большинство.

Гайил Талшир, старший преподаватель кафедры политологии Еврейского университета: "Впервые за последние два года на выборах в Израиле традиционные правые партии проводили кампанию против Нетаньяху. И в этом отличие от прошлых выборов. Поэтому, если Нетаньяху придется создавать коалицию, это означает, что он будет иметь дело только с ультраправыми партиями. Только они будут готовы его поддержать".

В надежде остаться в кресле премьера, Нетаньяху делал ставку на успешную кампанию по вакцинации населения. Прививку от коронавируса уже сделали более 70% взрослых израильтян. Число выявляемых инфицированных снижается. В минувшую субботу противники Нетаньяху выразили недовольство работой главы кабинета. Оппоненты премьера указывают, что за время пандемии от COVID-19 скончались более 6000 израильтян; а экономика пострадала от неоднократных локдаунов.

Дахлия Шейндлин, аналитик: "Результаты выборов будут во многом зависеть от правой националистической партии "Ямина", возглавляемой Нафтали Беннетом, которого считают частью блока сторонников Нетаньяху. Однако Беннет занял несколько расплывчатую, немного двусмысленную позицию, чтобы сохранить возможность поддержки оппозиционного блока".

Аналитики уверены, что Израиль после подведения итогов голосования ждут долгие коалиционные переговоры, а возможно и беспрецедентные пятые выборы за столь короткий период времени. Пандемия внесла в процесс голосования коррективы. Находящиеся на карантине избиратели смогут выполнить свой долг на изолированных участках, организованных в поликлиниках, палатках или автобусах.