Евросоюз готовит новые санкции

Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, в том числе из России и Китая, причастных, по их мнению сообщества, к нарушению прав человека. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники в Брюсселе.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, вопрос отношений ЕС с Россией будет обсуждаться в конце недели Советом ЕС:

«В повестке дня у нас в основном отношения с Россией, которые будут обсуждаться на этой неделе Европейским советом. Мы подготовили доклад, опубликованный вчера, которым воспользуются министры для подготовки заседания Совета Европейского союза. Первым пунктом заседания идёт Турция, а затем наши южные соседи и Россия».

По вопросу Турции министры иностранных дел стран ЕС снова вернутся к действиям этой страны в Восточном Средиземноморье и конфликту с Грецией и Кипром.

Новые санкции ЕС против граждан России, как ожидаются, вновь будут иметь отношение к аресту Алексея Навального. 2 марта ЕС уже ввел санкции против руководителей четырех правоохранительных ведомств России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в КНР, сказал, что попытки ЕС наказывать Россию и Китай с помощью санкций — «это просто неумно».