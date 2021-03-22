«Европе не понадобится Спутник V»

Еврокомиссия может обеспечить страны ЕС необходимыми объёмами вакцины от коронавируса без участия России. Об этом в интервью TF1 заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, — он курирует производство препаратов для борьбы с COVID-19.

Мы первый континент в плане производства вакцин. Нам совершенно не понадобится вакцина «Спутник V»... Русские испытывают ужасные проблемы с производством и мы им поможем во втором полугодии, если им это будет нужно. Тьерри Бретон еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка

Бретон настаивает на том, что ЕС надо сосредоточиться на массовом производстве и распределении уже одобренных вакцин. Еврокомиссар подчеркивает, что в Европе больше всего одобренных властями препаратов. С марта по июнь, по его словам, в европейские страны должны быть поставлены 300-350 млн доз для прививочных кампаний. Тьерри Бретон заявил, что уже ко Дню взятия Бастилии 14 июля ЕС может добиться коллективного иммунитета.

Российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. На прошлой неделе Тьерри Бретон отмечал, что не сомневается в качества разработки, но знает о сложностях с её производством в России.

В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается продвижением и продажей «Спутника V», с возмущением отреагировали на последние заявления еврокомиссара по внутренним рынкам. В твиттере проекта сказано, что Тьерри Бретон «очевидно настроен против "Спутника V" просто потому, то это российская вакцина»:

«Он игнорирует её высокую эффективность и безопасность по сравнению с другими вакцинами, одобренными в ЕС. Его комментарии вынуждают "Спутник V" не завершать процедуру регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств, потому что Тьерри Бретон верит, что всё и так хорошо с вакцинацией в ЕС, а "Спутник V" не нужен».

Заявления Бретона об ожидаемых успехах прививочной кампании прозвучали как ответ на неутихающую критику вакцинации в Европе. В Брюсселе признают, что эта работа затягивается, и связывают задержки с недостаточными темпами производства и поставок препаратов.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС рассматривает «все имеющиеся возможности» и готов, в частности, ввести чрезвычайные меры контроля за производством и продажей вакцин. Речь идёт в том числе об ограничении экспорта. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на саммите глав правительств и лидеров стран ЕС, который намечен на четверг.