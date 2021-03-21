Активисты изуродовали офис Зеленского

Сотни ультраправых и неонацистских украинских активистов приняли участие в демонстрации у офиса президента Украины в поддержку Сергея Стерненко. Бывший глава одесского отделения «Правого сектора», участник Евромайдана и основатель движения «Народная люстрация» был осуждён на 7 лет и 3 месяца лишения свободы за похищение человека, разбой и незаконное хранение оружия. Стерненко также подозревается в убийстве и «крышевании» борделей.

«В общем-то это те же самые процессы, которые были в 2014 г., — объясняет действия протестующих активист Константин Реуцкий. — Та самая мусорная люстрация. Люди требуют реформ. Элиты саботируют эти реформы, тормозят всячески, потому что они не заинтересованы в них».

Участники демонстрации, которая прошла несмотря на введенный в Киеве локдаун и запрет на собрания, разбили стекла президентской резиденции и раскрасили ее фасад оскорбительными надписями и свастикой.

Полиция действиям протестующих не препятствовала. Позднее по факту нанесения ущерба офису президента был задержан один человек, ранее привлекавшийся к ответственности за незаконное хранение оружия.