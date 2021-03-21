Грузите апельсины киловаттами

В это время года испанская Севилья превращается в одну из крупнейших апельсиновых рощ в Европе. Но севильские апельсины слишком горькие, и их мало кто ест. Часть фруктов экспортируется в Великобританию, где из них делают отличный мармелад. Однако в основном апельсины гниют на тротуарах и проезжей части.

Давид Гевара, городской совет Севильи: "Это дерево больше всего символизирует наш город и является одной из его туристических достопримечательностей. Прежде всего, из-за весеннего запаха апельсинового цвета, который заставляет многих людей приезжать в Севилью. Но в то же время, когда плоды падают на землю, это создает трудности и много проблем для граждан".

Избавиться от этих неудобств в городе решили, превратив их в экологически чистую энергию. Цитрусовые собирают и отправляют на предприятие, которое производит электричество из органических веществ. Полученный при брожении апельсинов метан используется для работы генератора водоочистительной станции.

Бениньо Лопес, глава экологического отдела компании Emasesa: "Процесс очень простой: 50 процентов апельсина - это сок. Благодаря этому соку мы производим газ, богатый метаном, который используем для производства энергии с помощью когенерационной установки. Этот процесс не требует каких-либо добавок и является экологически контролируемым. Он замыкает круговую экономику переработки городских отходов, что также означает, что этот объект способствует смягчению последствий изменения климата за счет энергетической самодостаточности".

Результаты пилотного проекта показывают, что из тонны апельсинов можно получить до 50 кВтч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством пяти домов в течение одного дня. Эксперты говорят, что если собрать апельсины со всех 50 тысяч деревьев Севильи, электричеством можно будет обеспечить 73 тысячи домов. Сейчас апельсиновую энергию применяют для очистки воды. В будущем ее собираются использовать для работы экологически чистого транспорта.