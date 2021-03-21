Сибирь, а не аквадискотека: отпуск Владимира Путина

Президент России отправился в Сибирь — на отдых: Владимир Путин проводит несколько дней в Туве, в родных местах министра обороны Сергея Шойгу, который и сопровождает президента. Оба руководителя уже не первый раз вместе отправляются в отпуск на природу. Конкретное место отдыха, правда, в целях безопасности не раскрывается.

На опубликованных кадрах — Путин за рулём вездехода объезжает полынью, рассматривает в бинокль животных, пьёт на поляне чай с министром обороны, а потом Шойгу показывает президенту мастерскую, где он изготавливает поделки из дерева и мха.

Российские СМИ не преминули заметить, что глава государства предпочитает именно такой суровый отдых на природе — а вовсе не аквадискотеку.

Последние дни выдались для Владимира Путина не самыми лёгкими, ознаменовавшись среди прочего обменом выражениями с американским президентом Джо Байденом. Сейчас аналитики пытаются предугадать, во что разовьётся этот "переход на личности". Во всяком случае, Байден не принял предложения Владимира Путина провести публичную беседу.