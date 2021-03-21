Средиземноморская пятёрка просит ЕС о помощи

В Афинах прошла встреча министров внутренних дел пяти средиземноморских стран ЕС. Представители Греции, Италии, Испании, Кипра и Мальты призвали другие страны Евросоюза оказывать содействие в решении проблемы незаконной миграции. Они предлагают лучше координировать взаимодействие со странами Азии и Африки, откуда прибывают мигранты, не оставлять мигрантов в приморских странах, а распределять их по странам союза; и решать централизовано, на уровне ЕС, вопрос депортации нелегалов на родину.

Байрон Камильери, министр внутренних дел Мальты: «Мы не должны больше страдать от нашего географического положения. Мы не должны в одиночку заниматься незаконными мигрантами из третьих стран. Мы не должны страдать за то, что спасаем людей в море».

Фернандо Гранде-Марласка, министр внутренних дел Мальты: «С помощью сотрудничества со странами происхождения мигрантов мы сможем предотвратить незаконную миграцию, контрабандную перевозку людей и гибель людей».

Министры призвали Брюссель усилить давление на Турцию по вопросу пропуска мигрантов в направлении стран ЕС и приема обратно нелегалов, не получивших право на убежище в Европе.

Около тысячи человек приняли участие в субботней демонстрации солидарности с мигрантами в центре Афин. Протестующие призвали предоставлять им убежище, право на социальную помощь и образование.