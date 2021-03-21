Новые локдауны в Европе

Во Франции вступили в силу новые санитарные ограничения, которые распространяются на 21 млн человек, проживающих в парижском регионе и департаментах северо-востока и юго-востока страны. В отличие от режима самоизоляции, действовавшего год назад на всей территории Франции, на сей раз французам разрешается выходить на улицу без объяснения причины и удаляться от дома на 10 км. Но строго запрещено собираться группами.

«Привыкнуть к этому всё-таки трудно. Не хватает свободы, возможности встречаться с друзьями. Мы лишены всего этого. У нас больше нет простых человеческих радостей».

«Я лично не жалуюсь, потому что у меня есть работа, и у моего мужа тоже. У нас свой дом, есть дети, жизнь продолжается. Другое дело запертые у себя парижане, студенты, живущие одни. А нам жаловаться не на что».

В субботу трехнедельный локдаун начал действовать в Польше. Только в феврале в этой стране вновь заработали музеи, кинотеатры и гостиницы. Но ослабление ограничительных мер продержалось не более месяца. Об ужесточении контроля на границе с Польшей уже объявила Германия.

«Посмотрим, как долго продлятся эти ограничения. Если месяц-другой, тогда ладно. Но если дольше, я не знаю. Совершенно непонятно».

На Украине жесткие карантинные ограничения ввели власти Киева, Львова и Винницы. На прошедшей неделе в этой стране был выявлен резкий всплеск заражения коронавирусом.