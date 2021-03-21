Рио-де-Жанейро: на пляж не ходить!

Знаменитые пляжи Рио-де Жанейро закрылись для посещения впервые с момента их открытия в июле 2020 года - муниципальные власти пытаются обуздать недавний всплеск числа заражений коронавирусом, переполнивший больницы и вызвавший новый кризис в системе здравоохранения.

В пятницу глава Департамента здравоохранения города Даниэль Соранц объявил о новых ограничениях в выпускаемом ведомством еженедельном эпидемиологическом бюллетене "COVID-19".

"Пора уменьшить хождение людей по улицам, - считает Соранц, - сейчас не время заниматься спортом, ходить на пляж, не время нырять в океане. Нужно стараться как можно больше времени оставаться дома".

Но многие бразильцы считают закрытие пляжей нелогичным:

"Вот посмотрите: люди на пляже находятся на приличном расстоянии друг от друга. А общественный транспорт, в котором ездят рабочие - им же нужно кормить свои семьи - всегда битком набит людьми. Все они дышат чуть ли не в лицо друг другу, распространяя коронавирус".

В субботу полицейские патрулировали пляжи и просили отдыхающих покинуть их в соответствии с новыми ограничениями. Ожидается, что в понедельник, после встречи с экспертами, городские власти объявят о ещё большем ужесточении мер.

По данным Министерства здравоохранения, в Бразилии за последние сутки зарегистрированы более 2700 смертей от последствий заболевания COVID-19, а всего в стране с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 290000 человек.