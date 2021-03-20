Путин против Байден: кто убедительнее? | #Куб

«Вы считаете Путина убийцей?» — утвердительный ответ президента США на этот вопрос может стать поворотным моментом в непростой истории взаимоотношений Москвы и Вашингтона. В Кремле говорят, что Белый дом явно не хочет налаживать связи с Россией, а российский лидер ответил Джо Байдену детской дразнилкой: «кто так обзывается, сам так называется».

В этом обмене резкими заявлениями американского президента поддержал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель:

Это факт: существует длинный список неудачных и успешных покушений на жизни независимых деятелей в России. В конечном итоге президент Российской Федерации несёт ответственность за эти деяния. Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по международным делам

Оскорбительное предложение

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию публично — «в прямом эфире, без задержек». Политические оппоненты американского президента посчитали, что это было унизительно.

«Ким, Путин и Си публично высмеяли Байдена», — пишет американский ультраправый активист Джек Пособец, напоминая, в частности, о скандале, которым обернулись переговоры делегаций США и Китая. «Никто в мире не уважает его, его считают слабым и беспомощным», — заключает Пособец.

Сын бывшего президента Дональд Трамп-младший расценил заявление Путина как вызов Байдена на дебаты в прямом эфире: «Весь мир знает, что у нас нет лидера во главе страны, это просто пустой костюм с телесуфлёром — с которым он даже не может справиться. Они видят, как ослабла Америка, и у них текут слюни», — написал сын Трампа.

В Кремле подчеркивают, что на самом деле между двумя президентами не может быть дебатов, а Путин предложил, цитата, «просто пообщаться». Демократы отмечают, что это заведомо неприемлемая инициатива. Некоторые из них считают, что Путин показал свой страх после слов Байдена о цене, которую, дескать, Москве «придётся заплатить» за свои действия.

«Америка не ведёт переговоры с террористами, убийцами и врагами демократии», — написала в свою очередь активистка Линди Ли, которая была представительницей избирательного штаба Байдена.

Гений троллинга

Российские сторонники Путина уверены, что он действительно высмеял американского президента. «Путин гений троллинга. Потому что у Путина великолепное чувство юмора, — комментирует политолог Сергей Марков и признается в любви. — Чувство юмора это явный признак острого ума».

Путин продолжает публичное наступление на Байдена. Теперь Путин вызвал Байдена на прямые дебаты. Онлайн, без записи,... Posted by Sergey Markov on Thursday, March 18, 2021

В своём ответе Байдену Путин показал себя «ответственным лидером великой державы», — так написала Мария Бутина, получившая известность после ареста и заключения в США по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. «Просто сравните байденовское престарелое мычание и разложенное по полочкам, подкрепленное историческими примерами обоснование своей позиции Путиным», — предлагает она.

Смешно читать, что Джо Байден, который более 30 лет возглавлял международный комитет Сената, случайно , просто слетело с... Posted by Yevgenia M. Albats on Thursday, March 18, 2021

Журналист Евгения Альбац уверена, что ответ Байдена на вопрос о Путине оставляет российского лидера и его окружение «в вакууме». «Теперь любой государственный деятель, любой бизнесмен, политик, журналист дважды подумает, прежде чем пожмет руку Путину… Это страшнее любых санкций», — рассуждает главный редактор The New Times.

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