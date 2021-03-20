"Год прошёл — ничего не изменилось"

Год назад Италия стала первой страной Европы, которая почувствовала на себе карантин и перегруз системы здравоохранения. Сегодня обстановка практически та же: медики уже хорошо понимают, с чем сталкиваются, как помочь больным Covid-19, но нагрузка на больницы не стала меньше.

Марио Боско, анестезиолог:

"Сейчас у нас, можно сказать, большая заполненность — около 80% коек заняты. В последние дни мы наблюдаем постепенный прирост госпитализаций, в соответствии с ростом заражений в масштабах страны".

Медики, которые уже год ухаживают за больными, многих из которых не могут спасти, признаются, что совершенно вымотаны.

Мария Пиа Класадонте, старшая медсестра реанимационного отделения:

"По прошествии года совершенно ничего не изменилось. Единственно что — мы устали, очень устали, не только физически, а прежде всего эмоционально. У нас были пациенты, которые просили сделать последний телефонный звонок перед тем, как их подсоединят к ИВЛ — видеть такое эмоционально очень тяжело".

В пятницу число жертв коронавируса в Италии превысило 104 тысячи человек — второй показатель в Европе после Великобритании. Общее число зарегистрированных случаев за год превышает три миллиона. Сейчас половина страны находится в "красной" зоне, а другая половина — в "оранжевой".