«Будут у вас новые президенты»

Александр Лукашенко пообещал белорусам других президентов. Заявление об этом он сделал на встрече с коллективом молочного завода в Гродно. В качестве своих возможных преемников он назвал главу Гродно Владимира Караника и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения. Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что́ они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская продолжает призывать своих сторонников принять участие в онлайн-голосовании за требование к президенту Лукашенко провести с оппозицией переговоры о передачи власти. Проголосовать можно на оппозиционной интернет-платформе «Голос» с помощью мессенджеров «Вайбер» или «Телеграм», пройдя идентификацию с помощью мобильного телефона.

«Почти полмиллиона белорусов проголосовали за решение кризиса через переговоры. И это всего лишь за сутки. Создатели "Голоса" подтвердят, что у них вчера даже были сбои в работе системы, настолько большой поток голосов был».

Суд в Минске приговорил к двум годам лишения свободы двух журналисток польского телеканала «Белсат», Катерину Бахвалову и Дарью Чульцову, за ведение видео-стрима с акции протеста 15 ноября прошлого года. По версии государственного обвинения, они таким образом привлекали людей на незаконную акцию, что́ привело к нарушению работы общественного транспорта. Подсудимые своей вины не признали, подчеркнув, что занимались чисто журналистской деятельностью.