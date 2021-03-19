Владимир Путин предлагает Джо Байдену провести дебаты в прямом эфире

Владимир Путин предлагает Джо Байдену провести дебаты в прямом эфиреКомментарии
Российский президент прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена, который на вопрос, считает ли он Путина, как выразился журналист телекомпании ABC Джордж Стефанопулос, "убийцей", ответил утвердительно.
Путин сделал Байдену предложение: "Я предлагаю продолжить дискуссию. Нам есть, о чем поговорить, чем поделиться. Прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире, онлайн".
За несколько часов до этого также от Путина прозвучали более общие соображения насчет сказанного американским президентом: "Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя".
Заочная пикировка продолжилась и на брифинге в Белом доме, который вела пресс-секретарь Джен Псаки.
Она подчернула, что американский посол не был вызван в Вашингтона для консультаций.
Ее спросили: "Президент не сожалеет о том, что называл Путина убийцей?".
Джен Псаки обобщила: "Нет. Он дал прямой ответ на прямой вопрос. Президент Байден знает давно президента Путина. Они много лет находятся на авансцене глобальной политики, они работали вместе, когда требовалось дать новый старт в отношениях между Россией и США, и он полагает, что продолжит это делать".
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Соединенные Штаты будут предпринимать ответные действия в отношении России, если посчитают это оправданным, однако Вашингтон хочет и сохранить возможности для сотрудничества между двумя странами.