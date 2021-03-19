В Нью-Йорке возобновляется ночная жизнь. В городе уже открылись бары, рестораны и кинотеатры. Президент США Джо Байден пообещал, что к концу мая вся страна вернется к нормальной жизни. Многие американцы поспешили, наконец, выбраться из заточения в четырех стенах.

"Это первая за год ночь вне дома", - говорит эта студентка.

"Как приятно не сидеть целый день перед экраном компьютера", - радуется эта девушка.

Накануне крупнейшая американская киносеть AMC Entertainment объявила об открытии 98% кинотеатров в стране.

"Мы действительно были здесь прошлой ночью. Такое ощущение, что мы не можем насытиться этим, вернувшись сюда", - говорит эта женщина.

"Мы только что вакцинировались. И не можем поверить, что возвращаемся в кино. Я думаю, что это любимое развлечение для всей Америки. Я просто чувствую, что Америка возвращается к нормальной жизни, и в то же время пытается оставаться в безопасности и добром здравии", - говорит этот мужчина.

Возвращению к нормальной жизни во многом способствует массовая вакцинация от COVID-19. По последним данным, на сегодняшний день в США введено уже более 115 млн доз вакцины. Таким образом обещание Джо Байдена о 100 миллионах прививок за первые 100 дней его президентства было выполнено на шесть недель раньше, чем планировалось.