В Геленджике задержали украинских неонацистов

ФСБ России сообщила, что задержала в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "Маньяки. Культ убийц" ("М.К.У"), планировавших совершение терактов, массовых убийств и других насильственных актов на территории Российской Федерации. Согласно пресс-службе ФСБ, во время обысков у подозреванных были изъяты нацистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия. Задержанным от 16 до 30 лет.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе") пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним Егор Яковлев", - следует из сообщения на сайте ФСБ. 13 участников этой группы задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле.

Организатор ячейки украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У." в Геленджике арестован на срок предварительного следствия до 15 мая.

В спецслужбе отметили, что задержанные дают признательные показания, согласно которым их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества Краснова. Он и другие члены "М.К.У." в дальнейшем пересылали в Россию из Киева и Харькова инструкции по совершению терактов, массовых убийств и других насильственных акций, отметили в ФСБ.

Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур. В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. "Видеоотчет о данной акции направлен членам "М.К.У." на Украину", - добавили в ФСБ.

В начале марта ряд российских СМИ сообщил, что Facebook заблокировал их публикации, основанные на пресс-релизе ФСБ о задержании сторонников "М.К.У." в Воронеже. В соцсети объяснили, что не блокировалм посты, а понизили в выдаче, чтобы их могли увидеть меньше людей. Такое решение было принято на основании выводов эксперта по проверке фактов StopFake, который утверждал, что задержанные никак не связаны с Украиной.