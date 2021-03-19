Поддельный "Спутник V": РФПИ не исключает провокацию

Партию поддельной вакцины "Спутник V" перехватила мексиканская таможня. Более 1100 ёмкостей (около 5700 доз) везли частным самолётом в Гондурас, в коробках со льдом, спрятанных между грузами газировки и конфет.

В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается распространением препарата, заявили, что это контрафакт, что видно даже по этикеткам с ошибками, и выразили благодарность мексиканским таможенникам.

В стране назначения особо подчеркнули, что все официальные прививки от коронавируса проводят бесплатно:

Франсис Контрерас, глава агентства по здравоохранению Гондураса:

"Если вам предлагают вакцину от коронавируса и требуют за неё денег, — не позволяйте себя одурачить. Это абсолютно точно мошенничество и обман".

Гондурас в начале марта заказал 4 миллиона доз "Спутника V", но пока поставки не начались. Мексика получила около 400 тысяч доз.

В Москве при этом не исключили, что поддельный "Спутник" может оказаться как продукцией отдельных мошенников, желавших заработать, так и примером провокации, цель которой — дискредитировать российский препарат.