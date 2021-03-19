В Грузии после прививки AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра

Минздрав Грузии решил прекратить вакцинацию населения препаратом AstraZeneca в поликлиниках и продолжить ее лишь в многопрофильных больницах после смерти 27-летней медсестры, у которой случился анафилактический шок из-за прививки от коронавируса.

Как отметила заместитель министра здравоохранения страны, смерть от анафилактического шока после применения вакцины AstraZeneca, стала первой в мире. По сообщениям местных СМИ, медсестра клиники в Ахалцихе после прививки впала в кому. Женщину перевезли в Тбилиси. Ночью врачам удалось стабилизировать ее состояние, однако в пятницу утром у нее остановилось сердце.

Кампания по вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca началась в Грузии 15 марта. Пока прививку могут сделать только медработники. По данным Минздрава, за первые четыре дня привились более 3,6 тысяч человек.