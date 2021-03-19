Дания отправляет сирийцев домой

В Еврокомиссии не разделяют уверенности датских властей в том, что в Сирии стало безопасно. Ранее в Копенгагене объявили, что 94 беженца из Сирии могут возвращаться к себе домой, в Дамаск и его окрестности, поскольку там боевые действия прекратились уже несколько лет назад. Но в Брюсселе считают, что этот шаг не обоснован.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по антикризисному управлению:

"Дания сейчас не должна никого заставлять вернуться в Сирию. Мы рассматриваем этот вопрос и мы будем говорить со всеми, кто считает, что время вернуться настало, поскольку, я повторяю, возвращение должно быть добровольным, безопасным и достойным, а в Сирии пока условия для этого отсутствуют".

Власти Дании лишили беженцев вида на жительство и отправляют их в депортационный лагерь. Однако на практике вернуть сирийцев домой непросто. Или решение должно быть добровольным — но беженцы не стремятся к этому, — либо с Дамаском должно быть заключено соглашение о репатриации, а на это не хотят идти уже сами датские политики.