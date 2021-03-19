AstraZeneca осторожно возвращается

Европа осторожно возобновляет прививки "АстраЗенекой". Всемирная организация здравоохранения заявила, что не нашла прямой связи между вакциной и выявленными случаями эмболии и тромбообразования. Но и полностью исключить связь вакцины с тяжёлыми побочными эффектами эксперты не смогли.

В итоге в Организации заявили, что "преимущества вакцинации перевешивают возможный риск". Слово-в-слово эти выводы повторило Европейское агентство лекарственных средств.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии:

"Выводы экспертов лишь подтверждают наш подход. Решение приостановить вакцинацию из предосторожности было верным — следовало дождаться тщательного анализа этих очень редких случаев тромбообразования. До получения этой информации продолжать вакцинацию было бы безответственно, с нашей точки зрения".

Решение приостановить вакцинацию из предосторожности было верным. Йенс Шпан министр здравоохранения Германии

Уже в пятницу во Франции и в Германии "АстраЗенеку" начинают применять вновь. Две крупнейшие страны ЕС и так сильно отстают и от некоторых соседей, и от собственных планов вакцинации населения. В ряде других стран использование препарата продолжат, но не сразу: так, в Испании AstraZeneca вернётся "в арсенал" не раньше, чем через неделю.

Каролина Диас, министр здравоохранения Испании:

"В понедельник мы проведем встречу с главами регионов, на которой обсудим, каким категориям граждан можно будет возобновить вакцинацию этим препаратом — с учётом полученных предупреждений и обновлённых рекомендаций".

Медики констатируют, что эта история нанесла тяжёлый удар не столько по имиджу конкретного препарата или компании, сколько по самой идее вакцинации, которая в ЕС и так идёт с большим трудом.

"Я лично вакцине не доверяю и не буду вакцинироваться. Я понимаю, что с этической точки зрения это не совсем корректно, ведь если все поведут себя, как я, коронавирус никогда не победить. Но, к сожалению, у меня лично доверия нет".

Евросоюз заказал 400 миллионов доз "АстраЗенеки", из них по факту получено пока около 15 миллионов. Преимущества этой вакцины — очень низкая цена и простые условия хранения.