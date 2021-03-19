Лига чемпионов: в предвкушении ярких четвертьфиналов

В пятницу в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Одну из путевок в полуфинал разыграют между собой действующий обладатель трофея мюнхенская "Бавария" и прошлогодний финалист французский "Пари Сен-Жермен".

Андреас Юнг, член правления "Баварии": "Я думаю, что эти две команды, безусловно, могли бы снова сыграть друг с другом в финале, - говорит член правления "Баварии" Андреас Юнг. - Это можно сказать в отношении всех восьми команд, мы вступаем в стадию лучших матчей, но наша игра особенно выделяется, потому что мы принимали участие в прошлогоднем финале в Лиссабоне".

Еще одной битвой гигантов станет противостояние испанского "Реала", самого титулованного европейского клуба, и английского "Ливерпуля", который завоевывал престижный трофей 6 раз.

Эмилио Бутрагеньо, директор по институциональным связям "Реала": "Ливерпуль - отличная, выдающаяся команда со многими достоинствами, с высокой интенсивностью игры, с отличным тренером, с очень опасными атакующими игроками, так что это будет очень сложный соперник, но мы - "Реал Мадрид", это наш турнир, и у нас есть игроки с большим опытом участия в матчах такого уровня".

В других четвертьфинальных матчах "Манчестер Сити" сразится с дортмундской "Боруссией", а "Порту" сыграет с "Челси". Первые встречи состоятся 6 и 7 апреля, ответные - неделей позже.