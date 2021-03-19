Джо Байден упал, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джо Байден проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда придет нужное время. Об этом на борту президентского самолета сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также прокомментировала падение Байдена на трапе лайнера. 78-летний глава государства два раза оступился и упал на колено. "Было ветрено, я сама чуть не упала", — сказала она. По ее словам, лидеры России и США согласны в том, что должны продолжать искать способы работать вместе в сферах взаимных интересов

В тот же день в ответ на предложение президента России Владимира Путина о прямом диалоге в глава Белого дома Джо Байден заявил, что контакты состоятся на каком-то этапе в обозримой перспективе. Он также подтвердил намерение Вашингтона ужесточать санкции в отношении России.

После того как Бжо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, начался новый виток напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.