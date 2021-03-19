Страх перед вакциной со временем пройдет

Приостановка использования вакцины AstraZeneca в нескольких европейских странах вызвала большую путаницу. Многие люди сомневаются и боятся побочных эффектов препарата больше, чем самого вируса. Мы связались с немецким психиатром, профессором Борвином Банделоу и спросили его о том, как страх влияет на наше восприятие риска и вообще на психику людей.

Борвин Банделоу, психиатр: "Всякий раз, когда возникает опасность, мы боимся, особенно если она кажется новой и неконтролируемой. Год назад это был коронавирус, но потом мы медленно к нему привыкли, и наша оценка риска стала наполовину нормальной. А теперь мы боимся вакцинации, потому что это что-то новое.

Также играет роль, что вам нужно идти куда-то, чтобы сделать прививку, что вы принимаете такое решение сами и этого не делают за вас другие. Коронавирус, если вы им заразитесь, воспринимается как судьба, но если вы идете вакцинироваться, то в случае осложнений, в этом, как считают люди, будете виноваты сами".

При возникновении новой и неизвестной угрозы люди запрограммированы на инстинктивную реакцию страха, правила логики больше не применяются, и это приводит к неправильной оценке риска.

Борвин Банделоу: "В нашем мозге есть две системы, а именно - страха, которая проста и примитивна примерно на уровне курицы и плохо обрабатывает статистику. С другой стороны, у нас есть система разума, которая может более или менее понимать числа и статистику. Через определенное время разумная система мозга снова возьмет верх, а это означает, что через четыре недели, начиная с сегодняшнего дня, это беспокойство по поводу возможных побочных эффектов значительно уменьшится ".

Таким образом, система, которая отвечает за страх в организме человека руководствуется инстинктами, а не здравым смыслом, но она успокоится, когда люди увидят, что другие вакцинируются и прививки не причиняют никакого вреда.