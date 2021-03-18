Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Владимир Путин с иронией ответил Джо Байдену, который сообщил, что считает его убийцей. Пожелав, без шуток, здоровья американскому коллеге, российский президент привел детскую поговорку, в которой, впрочем, по его словам, содержится глубокий смысл.

Владимир Путин, президент России:

"В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очено глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы".

В интервью журналисту телеканала ABC Джорджу Стефанопулосу Байден заявил, что намерен призвать Россию к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Главный редактор сайта московского центра Карнеги Александр Баунов считает, что против Путина применили его же любимый прием.

Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru:

"Путин всегда с момента примерно я думаю мюнхенской речи, может быть и раньше, ошарашивал Запад тем, что он разговаривал неожиданно жестко. Это была его стратегия, это была его тактика, так сказать поставить Запад перед фактом необыкновенно жесткого разговора и сказать: а знаете, нам все равно деваться друг от друга некуда, вот сейчас я сказал все, что думаю, правду-матку нарезал крупными ломтями у вас на глазах, а теперь вам все равно придется разговаривать. Но вот примерно то же самое так сказать сделал Байден, он выступил абсолютно в духе Владимира Путина".

Примечательно, что предшественнику нынешнего президента США в свое время также пришлось отвечать на вопрос о Путине-якобы-убийце, но Дональд Трамп не был столь категоричен. Он сказал, что есть много убийц, признал, что и Америка не такая уж невинная, и призвал лучше ладить с Россией, чем наоборот.