Турция-ЕС: пять лет договору по мигрантам

Заключённое 18 марта 2016 года соглашение между Евросоюзом и Турцией должно было сократить число мигрантов, попадающих в ЕС по средиземноморскому маршруту.

Согласно договоренности, всех нелегальных мигрантов, которым власти Греции отказали в получении убежища, следовало высылать обратно в Турцию. На их содержание Брюссель выделял Анкаре несколько миллионов евро. Пять лет спустя общее число прибывающих в ЕС беженцев сократилось, но говорить, что вопрос закрыт, пока рано.

"В настоящее время на греческих островах проживает 1450 человек, - говорит греческий министр по миграции Нотис Митарачи. - Я думаю, что это прекрасная возможность для Турции продемонстрировать свою готовность сотрудничать с ЕС в рамках достигнутого пять лет назад соглашения".

На фоне обострения отношений между Анкарой и Афинами вокруг добычи энергоресурсов в восточном Средиземноморье, Брюссель - устами еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон - обвинил Турцию в "замораживании" репатриации мигрантов за последний год: "Согласно договорённости, Турция принимает мигрантов, прибывших на греческие острова. В ответ страны ЕС принимают определённое число беженцев из Турции. Это прекратилось ровно год назад, когда началась пандемия. В августе ЕС возобновил переселение беженцев из Турции, это коснулось 2500-3000 человек. Но Турция пока не возобновила репатриацию с греческих островов".

В преддверии посвящённого отношениям с Турцией саммита ЕС, намеченного на 25 и 26 марта, в пятницу должна состояться видео-конференция между президентом Эрдоганом и главами европейских институтов. В повестке дня в том числе и миграционный вопрос, в частности - ситуация с беженцами на острове Лесбос. Проживающие там мигранты лишились убежища после крупного пожара в лагере Мория.

"Беженцы все еще там, - говорит Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. - Они по-прежнему нуждаются в нашей поддержке... Этот вопрос мы, несомненно, обсудим с главами государств-членов, с институтами Европейского Союза, а позже и с Турцией. Необходимо возобновить наше взаимодействие".

Эта тема будет обсуждаться и на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник в Брюсселе. Как заявил источник в дипломатических кругах, "Турция - особый партнёр ЕС, так как продолжает оставаться кандидатом на вступление".