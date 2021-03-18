Умер президент Танзании Джон Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Две недели он не появлялся на публике. Это породило слухи, о том, что глава республики заразился коронавирусом, которые власти отрицали.

Несколько дней назад СМИ писали о том, что Магуфули серьёзно болен, находится на ИВЛ в больнице Найроби. А в четверг стало известно о его кончине, официально - из-за сердечной недостаточности.

Однако_ по сведениям оппозиции, причина смерти танзанийского президента - COVID-19.

Сам глава восточноафриканского государства категорически отрицал наличие коронавируса в стране. Закупать вакцины Магуфули отказывался, называя их опасными для здоровья.

Чтобы избавиться, как он говорил, от респираторных заболеваний, президент призывал сограждан пить травяные отвары и молиться.

По данным ВОЗ, в Танзании было выявлено 509 случаев заражения COVID-19 и 21 летальный исход.