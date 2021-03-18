Россия ждёт извинений от США

Говорить напрямую, не обходить острые темы - такой дипломатический подход к отношениям с Россией анонсировали в Белом доме.

Москва и Вашингтон могут сотрудничать, допустил Джо Байден, из-за высказываний которого разразился скандал. Накануне в интервью эй-би-си американский президент заявил, что Россия должна "заплатить" за вмешательство в выборы, А на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.

"Наши отношения будут выглядеть иначе. Мы будем прямолинейны. Мы будем высказываться по вопросам, которые нас беспокоят. И, как сказал вчера вечером президент, россияне совершенно точно понесут ответственность за деяния, которые они совершили". Джен Псаки пресс-секретарь Белого дома

В свою очередь, российская сторона отозвала своего посла из Вашингтона. Анатолий Антонов приглашён в Москву для консультаций по поводу перспектив развития отношений двух стран, сообщила представитель МИДа Мария Захарова. В "необратимой их деградации" Москва не заинтересована, добавила она.

Россия ждёт от США извинений. Иначе отзывом посла она может не ограничиться, сказал вице-спикер Совета Федераций Константин Косачёв.

Ранее американские разведслужбы опубликовало доклад, в котором говорится, что Кремль запустил кампанию по дискредитации Джо Байдена во время последних президентских выборов в Штатах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг это утверждение.