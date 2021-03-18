"Побил Путина его же оружием": что стоит за словами Байдена

В Кремле назвали «очень плохими» слова американского президента Джо Байдена о Владимире Путине и России. «Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью ABC Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, он говорил, что Москве придётся «заплатить» за попытки повлиять на американские выборы, — такие обвинения содержатся в опубликованных материалах Национальной разведки США.

Как трактовать высказывания Байдена и что они значат для российско-американских отношений, рассказал в интервью Euronews главный редактор сайта московского центра Карнеги Александр Баунов.

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Нашумевшее интервью Байдена показало, что для него внутриполитический контекст гораздо важнее внешней политики, — уверен Баунов. По его словам, это доказывает, что политическая борьба в США настолько напряженная, что в жертву ей «достаточно легко приносятся международные отношения»:

«Мы помним аналогичный вопрос Трампу (считает ли он Путина убийцей). Трамп ответил абсолютно в духе Russia Today: а мы-то сами не идеальны. Не допустить такой двусмысленности, максимально дистанцироваться от Трампа, отвечая на аналогичный вопрос, было задачей Байдена. Он боялся не угодить американскому журналисту больше, чем рассердить Путина».

Патриотичнее Трампа

Баунов напоминает, что политические оппоненты называли Трампа пророссийским президентом. Вместе с тем, Байден, придя к власти, принял ряд решений, которые соответствовали интересам Москвы. Так Россия хотела продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Трамп не позволял этого сделать, а Байден продлил и продлил сразу на пять лет, то есть практически по-максимуму», — замечает Баунов. Он напоминает и о стремлении России сохранить «сделку» об иранской ядерной программе, — соглашение, к которому возвращается Байден.

Трамп пытался не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», «он был в чистом виде лоббистом американского нефтегазового сектора». Байден же обещал считаться с союзниками, в частности, с Германией, которая хочет реализовать этот проект, так что Белый дом «должен был ослабить давление»:

«Байден, который во время кампании обещал показать Москве кузькину мать, показывает нечто обратное. Ему нужно показать что он это делает не потому, что хочет угодить Путину, и не потому, что у него с Россией перезагрузка, а потому что это в интересах Америки, а Путина он терпеть не может и считает убийцей. Собственно, поэтому это и было сказано».

Главный редактор Carnegie.ru подчеркивает, что жёсткие высказывания Байдена были скорее публицистикой, а не официальным заявлением. Вместе с тем, он назвал «убийцей» главу иностранного государства и «неизбежного будущего партнёра по переговорам».

«Если мы отвечаем как юристы или даже как серьезные политические комментаторы, говоря о Навальном, мы же не понимаем как принималось это решение (об отравлении), кем, на каком уровне. И, возможно, никогда этого не поймем. Поэтому, если быть юридически точным, мы не можем этого произнести, а Байден может».

«Побил Путина его же оружием»

В интервью американского президента эксперт усматривает и сигнал для Путина. Это намёк, что политика эскалации больше работать не будет, — объясняет Баунов. Он напоминает о Мюнхенской речи и других выступлениях, в ходе которых российский лидер «ошарашивал Запад» неожиданными резкими заявлениям.

Это была его тактика, — поставить Запад перед фактом необыкновенно жесткого разговора и сказать: «а знаете, нам всё равно деваться друг от друга некуда, вот сейчас я сказал всё, что думаю, правду-матку нарезал крупными ломтями у вас на глазах, а теперь вам все равно придется разговаривать».



Вот примерно то же самое сделал Байден. он выступил абсолютно в духе Владимира Путин. Он взял и крупным куском выложил правду-матку, особо не вдаваясь в дипломатические соображения. А теперь вот, пожалуйста, вы там в Москве думайте, что с этим делать. Побил Путина его собственным оружием в каком-то смысле или, по крайней мере, попытался. Александр Баунов главный редактор Carnegie.ru

Баунов не ожидает обострения санкционного противостояния после слов Байдена. Президент США, — отмечает обозреватель, — обещал не вредить союзникам, но он навредит Европе, если в политике санкций пойдёт дальше, чем ЕС.

Это могло бы быть воспринято и как положительный сигнал для Москвы: «Отчасти мы можем толковать предельно жесткий язык как компенсацию ограниченного санкционного репертуара, по крайней мере, в ближайшее время».