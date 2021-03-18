Маргаритис Схинас: "к лету 70% европейцев будут вакцинированы"

В то время как ЕС изо всех сил пытается ускорить свои программы вакцинации против COVID-19, Еврокомиссия только что внесла предложение о зеленом цифровом сертификате, чтобы открыть континент до лета.

Мы обсудим это, здесь, в студии в Брюсселе, с зампредседателя Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Сертификат включает только вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств. А как быть с теми странами-членами, где применяются другие вакцины, в том числе из России или Китая? Означает ли это, что путешественники из этих стран не имеют права на получение цифрового сертификата?

— Есть два момента. Во-первых, в сертификате будет указываться не только факт вакцинации, но и пройденные тесты ПЦР, а также, как в нашем с вами случае, запись о перенесенном COVID-19. Так что делать прививку не обязательно. Чтобы иметь возможность путешествовать, вы должны отметить один из этих пунктов.

Получается, например, люди из Венгрии...

— Теперь о не одобренных вакцинах, в предложении говорится, что вакцина, конечно, должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Но мы также рассматриваем возможность для государств-членов, которые разрешили вакцины, не одобренные агентством, включать их в соответствующее поле при условии, что страна назначения принимает эту вакцину как эквивалентную защиту.

А как насчет путешественников из третьих стран, у которых не будет доступа к этому сертификату ЕС?

— Мы рассматриваем возможность признания сертификатов, выданных третьими странами, при условии, что они отражают тот же уровень информации и надежности, что и наш собственный. И я думаю, что это вполне выполнимо, потому что многие страны используют одобренные ЕС вакцины. Как только мы перейдем к признанию сертификатов, выданных третьими странами, нам неизбежно придется вернуться к вопросу о наших рекомендациях по целям поездок из этих стран.

Все мы знаем, что туризм – очень важная составляющая. Некоторые государства-члены, такие как Греция, Кипр или Италия, где туризм важен с экономической точки зрения, хотят, чтобы эти сертификаты выдавались быстрее. Но в то же время, учитывая, что заражаемость по-прежнему очень высока по всей Европе, что угрожает системам здравоохранения, - Может, преждевременно или оптимистично говорить сейчас о туризме и сертификатах?

— Я не думаю, что есть риск для тех стран, которые принимают путешественников с сертификатом, где заполнен один из пунктов. Было бы опасно, если бы люди путешествовали без одной из этих трех гарантий. Другими словами, если вы не были вакцинированы, не прошли ПЦР-тест или у вас нет иммунитета против COVID-19, вам лучше не путешествовать, потому что вы представляете потенциальный риск для других. Поэтому, нет, мы не рассматриваем это как риск. Напротив, мы рассматриваем это как элемент снижения риска, если хотите.

Но будет ли этот сертификат готов к лету? Мы видим, что когда дело доходит до координации, у Европы дела идут не очень хорошо. Например, как это было с приложениями для отслеживания зараженных – страны ЕС делали индивидуальный выбор. Что заставляет вас верить, что на этот раз все пойдет лучше?

— Прежде всего потому, что это юридически обязывающий инструмент. Он будет основан на законодательстве ЕС. Это не рекомендация. Второе, я думаю, заключается в том, что государства-члены все больше сходятся во мнении о необходимости иметь такой инструмент. Так что да, я думаю, основания для оптимизма сделать его к лету есть.

Когда именно?

— Лето начинается 1 июня, а у нас есть еще одна дата - 17 мая, когда наши британские друзья обещали возобновить международные поездки. Думаю, что на эти временные рамки мы и должны реалистично нацеливаться.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретить экспорт вакцин, особенно в Великобританию. Это происходит потому, что Европа проигрывает битву вакцин, в частности, Великобритании?

— Нет, я не думаю, что Европа проигрывает битву вакцин. Слишком много шума вокруг европейской программы вакцинации. Я не думаю, что председатель представила это как запрет. Я думаю, что это взаимная инициатива, которую следует воспринимать в сочетании с внедрённой нами в начале февраля схемой выдачи разрешений на экспорт. Нам нужно знать, сколько доз вывозят из Евросоюза и куда. И это знание позволяет нам соответствовать обязательствам третьих стран по снабжению европейских рынков экспортом.

Вы хотите сказать, что Великобритания не выполняет свои обязательства?

— Да, известно, что на данный момент Европейский союз разрешил экспорт около 40 миллионов доз вакцин в 35 стран за своими пределами. Это часть нашего европейского образа жизни. Вот кто мы. Мы работаем не только для Европы. У нас есть международные обязательства. Но также известно, что из США и Великобритании экспорт в Евросоюз был нулевым. Мы думаем, что имеет смысл использовать опыт, которые мы получили при выдаче разрешений на экспорт, в этой взаимной работе. Нужно не закрывать и не запрещать, а поощрять международное сотрудничество.

Но удовлетворены ли вы темпами вакцинации в Европе, когда мы видим, например, насколько быстро в этой области продвигаются Великобритания, США или Израиль?

— В Европе есть проблема. В начале года в Европе возникла проблема, когда одна из вакцин, одобренных EMA, одна компания не смогла совместить свои договорные обязательства со своими производственными мощностями.

Я полагаю, что вы имеете в виду компанию AstraZeneca. Вокруг нее было много споров.

— Да. Да. И мы находимся в постоянном контакте с компанией и другими, и сейчас мы очень рады, что недостатки с той стороны компенсируются дополнительными поставками от других компаний. Таким образом, я могу сказать, что мы на правильном пути и достигнем нашей цели - получить 300 миллионов доз к концу июня и провести вакцинацию большинства - 70% взрослого населения Европы к лету. Эти цели достижимы.