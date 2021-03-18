Сбежавшие от ИГИЛ: сирийских правозащитника и врача защитила Швеция

Правозащитник Мухаммед Ясем Шабан после недвусмысленных предупреждений со стороны "Исламского государства" был вынужден покинуть родной город Ракка в Сирии и найти убежище в Швеции.

Ракка была красивым городом на берегу реки Евфрат с очень добрыми и очень простыми людьми. Раньше там не было терроризма. То, что случилось с городом, очень прискорбно Мухаммед Ясем Шабан сирийский правозащитник

То, что "случилось в Ракке", ознаменовало еще одну жестокую главу войны в Сирии. Город стал известен во всем мире как де-факто столица "Исламского государства".

Варварской организации, сеющей террор и свою радикальную идеологию, далеко за пределами Сирии. И пока зомбированные подростки из Европы и других стран стекались на территорию, контролируемую группировкой, сирийцам предстояло бежать еще от одного агрессора.

Мухаммед покинул город, но рассказывает, как он пережил ужасы, творимые ИГИЛ издалека – его мать, братья и сестры подчинились его правлению.

Однажды представитель ИГИЛ пришли в дом моей матери и спросили, почему я занимаюсь правозащитной деятельностью ... Потому что, согласно их взглядам, такие люди — неверные.. Поэтому они сказали ей убедить меня бросить мою работу - и она попросила меня прекратить, потому что она знала их и знала, что это опасная косвенная угроза Мухаммед Ясем Шабан сирийский правозавщик

Мухаммед - не единственный беженец из Ракки в Эскильстуне, недалеко от шведской столицы Стокгольма.

В разгар так называемого миграционного кризиса в 2015 году Швеция приняла самое большое количество просителей убежища на душу населения в ЕС. Треть из них были сирийцами, и сюда переехали десятки семей из Ракки.

Включая врачей Исмаила Кадро и Хамзу Альхедра. Оба теперь работают в местной больнице. И им еще предстоит забыть кадры варварских казней, которые они были вынуждены смотреть

Иногда мы смотрели эти видео, потому что беспокоились за наши семьи, наших друзей и наших соседей ... чтобы увидеть ... кого они убили Исмаил Кадро сирийский врач

Помимо травмы, нанесенной ИГИЛ, Ракка также пострадала в результате четырехмесячной воздушной кампании под руководством США против террористической группировки. В результате которой, по оценкам, были убиты 1600 мирных жителей включая мать доктора Исмаила Кадро, брата, невестку и племянников…

8 января 2016 года в Ракке. Удар международной коалиции. И я не знаю, кто разбомбил мой дом, кто убил мою семью. Я не знаю. Может быть, Асад, может быть, Америка, может быть, Франция, может быть, британцы, может быть голландцы ... Я не знаю. Среди сирийцев есть миллионы историй, подобных моей. Но люди здесь, в Европе, не знают, что произошло. Они видят только преступления, приезжающих сюда беженцев ... Они думают, что все беженцы приезжают сюда, потому что хотят денег, потому что им нужны женщины ... Но они не знают, почему мы бежим из этой страны Исмаил Кадро сирийский врач

Покинуть Сирию и Ракку - не выбор Мухаммеда, а, как он говорит, цена за мирную жизнь. За всю предоставленную помощь ему и его семье теперь сирийский правозащитник называет Швецией своей страной.