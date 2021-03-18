Европейский регулятор сегодня решит судьбу вакцины от AstraZeneca

В Европейском агентстве лекарственных средств проходит экстренное заседание, на котором обсуждается дальнейшее использование профилактического препарата шведско-британской компании AstraZeneca для прививки против COVID-19.

Всего спустя шесть с небольшим недель после официального одобрения вакцины европейским регулятором ряд стран ЕС временно приостановили применение AstraZeneca в связи с наличием побочных эффектов, в частности, возникновения тромбоза сосудов головного мозга.

Комментарий профессор клинической неврологии Дэвид Уэрринг из University College London: "На мой взгляд, никаких серьезных опасений наличие такого рода эффектов вызывать, в общем, не должно. Частота инцидентов у привитых ниже, чем в среднем по популяции. Нам известно, что COVID-19 провоцирует повышение свертываемости крови легочных сосудов вплоть до тромбоза, и, разумеется, в этой ситуации, когда на весах риск развития заболевания в тяжелой форме и риск побочных эффектов, польза от прививки очевидна".

AstraZeneca, со своей стороны, заявила о том, что уверена в безопасности созданного ей препарата, но все сообщения о побочных эффектах внимательно изучаются, ВОЗ сохраняет рекомендации о необходимость применения этого средства в прививочной кампании в европейских странах.