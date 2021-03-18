Эксперты представили доклад о сексуальных домогательствах в католической церкви Германии

Иерархи католической церкви в Германии знали о случаях сексуального насилия над детьми, но не сообщали об этом и не принимали должных мер. Об этом свидетельствует доклад независимых экспертов, представленный архиепархиией Кёльна - крупнейшей католической архиепархии Германии.

С архиепископа Кельна кардинала Райнера Марии Вёльки были сняты все подозрения. Сам Вёльки отстранил от выполнения обязанностей епископов, которые были названы в отчете.

После обнародования документа, Вёльки назвал постыдным тот факт, что мирские люди совершившие преступления подвергаются наказанию, а священники - нет.

Райнер Мария Вёльки, кардинал: "Люди, на которых лежит самая высокая ответственность, в том числе и мои предшественники, во многих случаях были явно виновны. С сегодняшнего дня говорить, мол "я понятия не имел" о произошедшем уже невозможно и немыслимо".

В отчете, в частности, говорится, что своими обязанностями, в том, что касается дел о злоупотреблениях со стороны церкви, пренебрегал предшественник Вёльки - кардинал Йоахим Майснер, скончавшийся в 2017 году. . Подобные обвинения прозвучали и в адрес нынешнего архиепископа Гамбургского Стефана Гессе. Отчет основан на анализе документов в период с 1975-го по 2018 год.

Бьёрн Герке, адвокат римско-католической церкви: "Принимая во внимания ограниченный по времени период, у нас есть указания на наличие 202 обвиняемых и 314 пострадавших лиц".

Доклад независимых экспертов содержит 800 страниц. В нем утверждается, что более половины из числа жертв злоупотреблений со стороны священнослужителей - дети младше 14-ти лет. . Многие документы были уничтожены по нормам канонического права.