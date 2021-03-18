В Армении объявлена дата досрочных парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян после переговоров с лидером оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На своей странице в "Фейсбуке" глава правительства отметил: "выборы - лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации".

Пашинян так же провел консультации с главой оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, правящей фракцией "Мой шаг" и президентом Арменом Саркисяном. "Движение за спасение родины", настаивает на формировании технического кабинета, который бы занимался подготовкой выборов без Пашиняна.

Ричард Гирагосян, эксперт: "Проправительственный блок в парламенте, скорее всего, гарантирует себе пусть и в несколько сокращенном варианте, но работающее большинство. Оппозиция в значительной степени дискредитирована из-за ее связей с бывшим коррумпированным кабинетом министров, и она крайне непопулярна. Это означает, что большая часть ее представителей вряд ли сможет набрать достаточно голосов, чтобы войти в новый законодательный орган".

Армения после поражения в войне с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха переживает глубокий внутриполитический кризис. Нынешние власти винят в этом своих предшественников, оппозиция - действующее руководство страны.