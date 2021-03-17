Главная архитектурная награда года присуждена за "скромность"

Притцкеровская премия - высшая награда в сфере архитектуры, своего рода Нобель для профессии, в этом году присуждена дуэту Анн Лакатон и Жан-Филиппу Вассалю. Во многом благодаря именно им во Франции, а позднее и в Европе были пересмотрены привычные жилищные стандарты - квартиры стали просторнее, удобнее, светлее.

Рассказывает Анн Лакатон: "Архитектура чрезвычайно важна, поскольку это то, что вас окружает, точнее, это то, где вы живете. Мы всегда рассматривали тягу к простору и удобству как право каждого, и мы всегда старались в своих проектах это подчеркнуть".

Лакатон и Вассаль брались за работу, которая отличалась скромностью, как и те, кто потом жил в домах, ими придуманных. Они первыми заговорили, что жилье должно быть доступным, но при этом комфортным как внутри, так и при выходе на улицу, рассматривая открытые пространства как естественное продолжение дома.

Пара провозглашает принципы республики, работая над реабилитацией, как они говорят, пространств для тех, кто тех, кто не может похвастаться достатком или полученными в наследство виллами.

По мнению Анн Лакатон, "в нашей работе трудно все. Но она такая интересная, что азарт и эмоции всегда перевешивают проблемы. Потому что в итоге мы получаем новой заряд энергии для новых проектов".

Жан-Филипп Вассаль отвечает в тон: "Это бой, конечно, это преодоление, но в результате получается, что осуществляя идею, мы словно играем в игру".

Ради осуществления идей они не снесли ни одного здания и ни одной несущей стены в нем. А когда в Бордо им предложили благоустроить одну из площадей, сообщили, что тут требуется лишь освежить гравий на дорожках и чаще наводить чистоту.