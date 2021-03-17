Нидерланды: партия премьера Марка Рютте побеждает на парламентских выборах

На парламентских выборах в Нидерландах, по данным экзитпола, победу одерживает правоцентристская Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра Марка Рютте. НПСД может рассчитывать на 35 из 150 мест в законодательном органе, что на два больше по сравнению с результатами 2017 года.

Второе место - у социал-либеральной партии "Демократы-66", которая получает 27 депутатских мандатов. В опросах, проводимых перед выборами, партии предрекали третье место, но тройку лидеров замкнула ультраправая Партия свободы во главе с евроскептиком Гертом Вилдерсом. Эта политическая сила, наоборот, лишилась ряда сторонников и теряет три депутатских мандата.

Погрешность экзитпола составляет плюс-минус два места. Явка на выборах в Нидерландах превысила 70%. Подсчет голосов должен завершиться сегодня. Официальные результаты будут оглашены Избирательным советом Нидерландов 26 марта. Вслед за этим начнется сложный процесс формирования правящей коалиции. На это, полагают наблюдатели, может уйти несколько недель.